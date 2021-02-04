拜登政府要中国释放其关押的两名加拿大公民

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美国新总统拜登上台伊始就表示，他的政府要把修复与盟国的关系和重返特朗普政府退出的国际组织做为其外交政策的一个重点。

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对于长时间以来把工作重点放在让被中国政府关押的两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor获得释放的加拿大政府高级官员来说，对美国政府就被关押的两位加拿大公民积极向中国施加压力的期望终于开始变成了现实。

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加拿大驻美国大使Kirsten Hillman指出，美国拜登政府上台后立即在中国监禁两个Michael的问题上开始于加拿大进行严肃认真地协调互动。

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Michael Kovrig和Michael Spavor在2018年12月8日被中国警方逮捕，罪名是在中国进行间谍活动、触犯了中国的国家安全法，并一直被监禁至今。

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观察家们都认为中国逮捕这两位加拿大公民是为了报复加拿大警方2018年12月初在温哥华国际机场拘捕中国华为公司首席财务官孟晚舟的行动。

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加拿大警方是按照美国司法机关的引渡要求拘捕孟晚舟的。美国指控孟晚舟犯有诈骗罪，在2013年欺骗汇丰银行经理人员，在华为与其在伊朗子公司的关系问题上撒了谎。

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RCI with Katie Simpson, Stephanie Hogan · CBC News

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