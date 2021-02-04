魁省大学 2 月 8 日起一半学生可在教室上课，新生优先返校

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从 2 月 8 日起，在魁北克省的红色区域中，CEGEP 和大学将可让一半的学生返校上课，省政府将向各个大专大学提供口罩，学校负责在校门口发放给学生。

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）本周二表示，希望高等学府的学生们至少能每周一次重返课堂上课。

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由于CEGEP 和大学是独立于政府的实体，各大学将自己决定每周让学生到教室上课的的频率，魁省规定的条件是同时上课的学生人数不得超过正常人数的 50%。

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大学新生优先返校

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加拿大广播公司报道说，魁省高等教育部长丹尼尔·麦坎恩（Danielle McCann）希望向学生们传达一个信息，这就是到学校上课不仅对他们的学业成功很重要，而且对他们的心理健康也很重要。

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麦坎恩还表示，大学的新生应该优先重返课堂，以便他们能尽快适应高等教育，顺利完成从高中到大学阶段的过渡。

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魁北克省的高等学府将负责安排学生们错开上课的时间表，并在入口和出口严密监控人数，防止学生过多。

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课程将以混合模式进行。部分学生将在教室上课，其他学生在网上上课。

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省政府大量拨款支持学生

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魁北克省政府说，自疫情爆发以来，省政府已经对高等教育口拨出了 2.15 亿加元，其中 7500万加元拨给了各大专大学，专门用于在教材、课程和社会心理方面支持学生。

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魁省 CEGEP 和 大学的图书馆都已经对学生开放，但目前还没有计划重新开放学生食堂、咖啡馆和学生酒吧。

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另外，一些大学的实验室已经开放，允许部分学生做实验，相关规定没有变化。

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（Radio-Canada）

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