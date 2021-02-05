加拿大为什么跟穷国抢疫苗？反对党抨击政府接受COVAX疫苗的决定

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因新冠疫苗供应问题，加拿大政府这几天一直在被省政府和反对党大力抨击。先是因为辉瑞疫苗延迟到货，各省“等米下锅”。本周二加拿大政府宣布将在三月底以前收到订购合同以外的110万剂阿斯利康疫苗，六月底以前收到190万剂，但批评的声浪并没有减弱。原因之一是，这批疫苗来自COVAX，即“新冠疫苗全球保障项目”。反对党称联邦政府接受这批疫苗令加拿大人尴尬。

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COVAX由世界卫生组织和全球疫苗联盟等组织联合发起，其宗旨是保障疫苗的公平分配，帮助穷国获得疫苗。加拿大等七十多个参加该项目的“高收入国家”各拿出一笔资金，由COVAX向制药公司订购疫苗，并把这些疫苗分出一部分给无力研发和购买疫苗的低收入国家，目标是让所有参与国不论贫富都有五分之一国民接种疫苗。COVAX已向不同制药公司订购20亿剂疫苗，其中一半将提供给低收入国家。

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加拿大去年九月交给COVAX项目4.4亿加元，其中2.2亿用于帮助参与该项目的低收入国家。在该项目之外，加拿大还另外向阿斯利康公司订购了两千万剂疫苗。

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反对党：有损加拿大国际形象

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COVAX是在去年四月份创立的，现在终于要分发疫苗了。第一批获得疫苗的国家除加拿大、新西兰和新加坡以外基本上都是低收入国家。尤其加拿大是七国集团中唯一一个这次从该项目领到疫苗的。

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绿党领袖保罗（Annamie Paul）说，这件事有损加拿大的国际形象。而且，现在疫苗紧缺，加拿大拿到了，可能其他地方的疫情就更严重，病毒变种就更猖獗。她认为这是一个错误的决定，并建议政府或是不要接受这批疫苗，或是今后把同样数量的疫苗还给COVAX。

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）在众议院质问，人们好不容易看到一点希望，疫苗供应却开始拖拖拉拉，现在加拿大又变成七国集团中唯一一个仰赖COVAX项目获得疫苗的国家。事情怎么会糟糕到这种地步？

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保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）则指责政府没有在疫情初起时就决定自力更生，在本国生产疫苗，才使加拿大处于今天的困境。

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面对反对党的抨击，副总理弗里兰（Chrystia Freeland）回应说，参加COVAX本来就是加拿大的疫苗采购途径之一，政府不会为努力让国民尽快接种疫苗道歉的。国际发展部长古尔德（Karina Gould）说，COVAX把疫苗分配给加拿大并没有什么不对。该项目的目标是让所有成员国都有20%的国民接种疫苗，包括提供捐助的国家和接受捐助的国家。

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（RCI with CBC News, The Canadian Press, Mia Rabson)

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