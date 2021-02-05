加拿大联邦政府早就知道万斯的生活作风问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

对于陷入不当性关系媒体负面报道的加拿大前军队总参谋长万斯的生活作风问题，现任特鲁多自由党政府和前任哈珀保守党政府都知情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不愿透露姓名的消息人士告诉加拿大广播公司记者说，对于如何处理万斯生活作风问题的激烈争议导致加拿大军队监察长在两年前选择突然辞职并退休。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6年前在考虑任命万斯为军队总参谋长时，时任联邦政府总理哈珀的总理办公室曾经要求万斯说明他与下属的一位美国派驻意大利女军官之间的不当关系，这位美军女军官后来成为万斯的妻子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军方曾经就此事进行过调查，没有对万斯做出纪律处罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Global News不久前报道说，万斯在2012年时向另一位女军人下属发送内容不当邮件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者从几个渠道得到的信息显示，2018年初加拿大军队后备役部队的一位女军人向加拿大军队监察长办公室递交了一个密封的信件，里面有军队高层将领写的性骚扰性质的电子邮件。不过，该女军人表示她不愿提出正式申诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年3月，时任加拿大军队监察长的Gary Walbourne在与国防部长Harjit Sajjan会晤时提出了上述女军人非正式申诉的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这一会晤的第二天，Gary Walbourne提出了书面辞职，而他做为加拿大军队监察长的任期并没有到期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Murray Brewster · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada