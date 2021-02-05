加拿大联邦法院驳回加拿大安全情报局在国外搜集情报的请求

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加拿大联邦法院拒绝批准加拿大安全情报局（CSIS）的一项关于搜集外国情报的请求。这项判决是在几个月前做出的，但是刚刚才被公开。

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根据加通社（CP）的报道，加拿大安全情报局向法院申请类似于搜查令的一项许可，以便应一个联邦内阁部长的要求，通过技术手段在加拿大境内搜集某些外国情报。记者看到的法庭文件没有提到这位部长的姓名。但是CSIS的发言人提到外国情报对国防部长和外交部长的重要性。

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按照加拿大的安全情报法，CSIS有权利在国外搜集情报，但必须涉及国家安全，否则会受到限制。

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主审法官认为，这个情报搜集计划超出了CSIS的法律权限，这类活动可能违反有关国际法和相关国家的法律，损害加拿大的国际声誉。

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CSIS已提出上诉。

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（The Canadian Press，Jim Bronskill)

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