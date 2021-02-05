加拿大1月份失业率升至 9.4%

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由于零售业的停摆迫使加拿大的许多商家企业关门，今年 1 月份加拿大失去了 213,000 个工作职位，大大高于经济学家们的预期。

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加拿大统计局星期五 （2月5日）报告说，加拿大的失业率比去年 12 月（8.8%）上升了 0.6 个百分点，达到 9.4％，这是自去年 8 月以来的最高水平。

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1 月份的数据意味着，与 COVID-19 疫情爆发之前的去年 2 月份相比，加拿大现在总体少了 85.8 万个工作职位。

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主要是安省魁省受限制的领域

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统计局的报告显示，1 月份几乎所有的就业减少都在安大略省和魁北克省，两个省加在一块总共丢掉了 251000 个工作，主要是在零售、酒店住宿和餐饮业。

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但阿尔伯塔省、曼尼托巴省、新斯科舍省和爱德华王子岛省的就业有所增长，从而部分抵消了安省魁省的就业下滑，使全国失去的职位总数为 213,000 个。

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不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和新不伦瑞克省的就业人数则保持稳定。

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对于今年 1 月的数字，加拿大商会 （Canadian Chamber of Commerce）的莉亚·诺德（Leah Nord）表示：

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我们不能只待在那里等候疫苗，我们需要新的战略来应对疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家对前景乐观

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蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特（Doug Porter）表示，统计局的最新数字乍一看不让人乐观，但仔细分析一下，他至少看到了一些好的迹象。

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虽然工作职位有所减少，但丢掉的绝大多数是兼职职位。另外，一些行业的就业实际上增加，如建筑业，由于 1 月份的天气相对温和，推动了建筑业的就业市场。

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道格·波特表示，让他感到欣慰的是：

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事实上，失去的工作基本上集中在两个大省 （安省魁省）受到限制的行业，这就意味着随着限制措施的缓解，这些工作职位可能很快会再回来。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就业市场网站 Indeed.com 的经济学家布伦登·伯纳德（Brendon Bernard）表示，自 1 月份以来的事态发展已经看起来更为乐观，因为新增的病例数在全国各地都在下降。

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布伦登·伯纳德说：

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（在他们的网站上），招聘职位的发布数量在今年年初出现下降，但现在又在向疫情危机前的方向走，这表明求职者们能找到工作的前景更好，而且，现在大家都对疫苗充满期待。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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