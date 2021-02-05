统计局：加拿大在家上班的人继续增多

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加拿大统计局星期五（2月5日）公布了有关人们在家上班的统计数据，统计局的报告说，今年 1 月份，在家上班工作的人数比疫情前增加了近 70 万，达到 540 万人。

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2020年 4 月份，在第一波疫情期间，加拿大在家上班的人数为 510 万人。

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工作灵活性

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对于疫情后的工作模式，目前人们有不同推测。

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多伦多市政府人事部门的一位经理 Margaret Szots 表示，在疫情爆发前，她就已经在研究如何能为员工提供更多的上班灵活性。

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她说，在家上班的好处很明显，人们不必为上下班通勤，节省了钱，也节省了时间。

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她说，然而，在家工作的长期影响现在仍然不确定。

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全球职场分析 （Global Workplace Analytics ）是美国圣地亚哥市的一个咨询公司，该公司总裁凯特·李斯特（Kate Lister）在去年疫情爆发初期时预测，在新冠疫情结束后，估计会有 25％至 30％的劳动力每周至少几天是在家工作。

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2021 年 1 月，她在一份关于远程工作的报告中写道：

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当时这是个大胆的预测，现在，在全球的人们在家工作了差不多 9 个月后，我感到我当初的预测可能太低了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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