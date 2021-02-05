莫德纳疫苗供货问题影响加拿大土著人防疫

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加拿大联邦政府把土著人保留区民众列为优先接种COVID-19病毒疫苗的群体，因为加拿大不少土著人社区面临住房拥挤、医疗服务欠缺的老大难问题。

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但美国莫德纳公司最近宣布削减二月份原定分给加拿大的疫苗供货数量，这让加拿大联邦政府为土著人优先注射COVID-19病毒疫苗政策的落实出现了严重问题。

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因为加拿大目前主要使用的两种COVID-19病毒疫苗中，辉瑞公司疫苗需要保存在零下70摄氏度的低温环境，而莫德纳公司新冠疫苗的储存只需正常的冰箱温度、容易储存和运输，所以被加拿大政府选定为供边远土著人保留区居民使用的新冠疫苗。

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加拿大联邦土著人服务事务部长Marc Miller表示，目前还无法知道莫德纳公司减少对加拿大的新冠疫苗供应对土著人接种疫苗会带来的负面影响是暂时性的还是长期性的。

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RCI with Olivia Stefanovich · CBC News

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