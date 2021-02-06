加拿大女子七人橄榄球队教练因球员投诉离职

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在加拿大女子七人橄榄球队的若干队员提出了对主教练John Tait的投诉后，有报道说加拿大橄榄球联合会对女子七人橄榄球队的教练组进行了改组，John Tait已不再是教练组成员。

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加拿大橄榄球联合会还要求一位独立调查员开展调查。不过，在加拿大橄榄球联合会公布的声明中并没有明确John Tait是被调查的对象。

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加拿大橄榄球联合会负责人Allen Vansen在接受采访时说，与雇员相关的问题属于私隐问题，他除了能说提出投诉的人不止一个之外，无法提供更多的细节。

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今年47岁的John Tait是加拿大女子橄榄球精英球员项目主任，先担任加拿大女子15人橄榄球队的主教练，后担任女子七人橄榄球队的主教练，并率领该队获得2016年奥运会铜牌和2015年泛美运动会金牌。

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2021年奥运会定在7月份在日本东京举行，临阵换帅可能会让加拿大女子七人橄榄球队争夺奖牌的难度增大。

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RCI with Neil Davidson · The Canadian Press

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