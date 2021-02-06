星期六加拿大新冠病毒确诊总数超过80万

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加拿大COVID-19病毒肺炎疫情又破了一个心理关口，疫情以来的新冠确诊总人数在星期六超过80万人。

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到加东时间星期六下午2点45分为止的统计数字显示，加拿大新冠病毒确诊总数达到80万7百零9人。

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不过，加拿大各地区的COVID-19病毒肺炎疫情在继续缓解或趋于平稳。

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最大省份安大略星期六新增的COVID-19病毒确诊人数是1388人，有45人死于新冠病毒肺炎。安大略省省长福特准备在星期一宣布不再延长新冠疫情紧急状态。

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第二大省份魁北克星期六新增的COVID-19病毒确诊人数是1204人，有27人死于新冠病毒肺炎。魁北克省疫情以来死于新冠病毒肺炎的人数已经达到9999人。

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