黑人月：加拿大黑人店主和创业者网站新鲜出炉

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多伦多女孩Kerin John刚刚在社交媒体网站上推出加拿大各地黑人店主和创业者信息网站，以方便加拿大人关注黑人的商业活动、方便网购黑人商店的产品。

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Kerin John创立的这个网站名为Black Owned Canada，她说这个网站能够帮助加拿大全国各地的居民找到自家附近黑人经营的商店和生意、以帮衬他们。

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在这个网站上注册要交50加元的费用。Kerin John的目标是，在2021年底前能有1千个黑人经营的公司在其网站上挂名注册。

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Kerin John在2020年5月份在社交媒体Instagram上建立了名为Black Owned Toronto的网页，8个月来已经积累了6万5千个关注者。她是从这个网页的创立和经营经验中产生了把之推向加拿大全国的想法。

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加拿大目前已经有一些黑人商业生意目录式网站，其中包括AfroBiz.ca和ByBlacks.com。

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RCI with Jacqueline Hansen · CBC News

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