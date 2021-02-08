一家葡萄牙人呼吁加拿大移民局收回驱逐令，因为他们回国会面临生命危险

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大边境局因疫情曾在去年一段时间内停止了遣返非法移民，但从去年11月重新恢复。生活在安大略省密尔顿的一个葡萄牙家庭就在被遣返名单内。 现在他们正为能留在加拿大而不得不抓紧努力，提出的理由是现在被遣返回葡萄牙会面临健康危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这家葡萄牙人是夫妻俩加一个孩子。妻子艾娃·费雷拉（Eva Ferreira）说，他们已经在加拿大生活了八年，“在目前瘟疫大流行的情况下，把我们送回葡萄牙，就如同把我们送到战场上”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她这么说是因为葡萄牙最近一段时间每日感染病例和死亡人数比例都属于世界上最糟糕的，而费雷拉的丈夫阿曼多·贡萨尔维斯（Armando Goncalves）还患有糖尿病，如果感染新冠肺炎会有更大的死亡危险。因此费雷拉说：“我觉得回葡萄牙将面临生命危险”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这家人是2012年来加拿大的。当时是因为在欧洲难以找到稳定的工作，他们得知加拿大缺少卡车司机，就申请来加拿大当卡车司机，并获得了加拿大工作签证。

根据他们现在律师的说法，一家人在到达加拿大两年后，工作签证因为法律顾问没有及时更新而终止。由于他们并未注意到，因此失去了合法身份，被移民部列入遣返名单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们也曾提出申请要求能够推迟离境时间。 但上个星期四，又收到了最担心的消息：加拿大边境服务局（CBSA）勒令他们在2月11日前离境。因此他们只有一周的时间向联邦法院提起最后的上诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

费雷拉说：“我们爱加拿大，儿子从7岁来到这里，如今已经15岁。我们很希望能留下。但好像已经没有多少时间”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为这一家人提供法律咨询的多伦多律师杰奎琳·史威斯兰（Jacqueline Swaisland）现在正忙于帮他们准备上诉的文件，计划在本周向联邦法院申请延期。她说：“现在让一家人回葡萄牙，会使他们面临明显的健康与安全风险。加拿大边境局仍然坚持驱逐的命令，令人感到惊讶”。这位律师还代表一家人提交了出于人道主义同情理由，让他们永久居留的申请。她说，这是最后的一线希望，“如果一家人被驱逐出境，再申请移民几乎就是不可能的了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对加拿大边境局从去年11月30日恢复驱逐工作，还有更多律师表示关注。多伦多律师莫琳·西尔科夫（Maureen Silcoff）是加拿大难民律师协会主席，她认为，恢复遣返“与加拿大政府为保护公众健康而采取的措施完全脱节”。因为执行遣返的很多环节都会面临被感染的危险，包括前往边境局办公室时有人要乘公共交通，当事人与律师和代理机构官员见面，被遣返者要收拾和整理房屋，以及返回原籍国需要乘飞机旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

难民律师协会呼吁边境局恢复其先前的政策，在疫情期间只遣返那些涉及“严重刑事案件”的罪犯，冻结其他案件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境局则在一份声明中回应：不便对个案作出评论。恢复遣返是出于多种原因，包括重回移民和难民事务的正常业务流程；那些被驱逐者已经走完或选择不再寻求进一步的法律程序，不再有合法权利留在加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada