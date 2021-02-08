加拿大中部平原三省严寒，多地气温打破最低纪录

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加拿大中部的阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省在刚刚过去的周末经历了极地涡旋带来的严寒，三个省份共有22个低温记录被打破。其中位于里贾纳西北1045公里处的Uranium City气温低至零下48.9摄氏度。根据加拿大气象部门发布的低温警告，严寒在接下来一个星期将继续统治这个地区。

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星期天（2月7日）在阿尔伯塔省，气温最低的地方是位于埃德蒙顿西北710公里处的Fort Chipewyan：零下47.3摄氏度，打破了1936年的最低纪录（-45.6C）。埃德蒙顿国际机场的气温最低时为零下43.8摄氏度，仅比最低纪录高0.1度。

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三省当中最“暖和”的是曼尼托巴省，位于温尼伯市西北405公里处的Roblin刷新的低温记录为零下42摄氏度。

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星期一，埃德蒙顿和卡尔加里等阿尔伯塔省地区的风寒指数气温为零下55摄氏度。由于气温过低，包括温尼伯、里贾纳、萨斯卡通和埃德蒙顿的大部分城市校车停开。一些学校停课。

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（CBC News, Mickey Djuric)

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