加拿大人对联邦政府新抗疫限制措施有诸多疑问，CBC尝试给出解释

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加拿大联邦政府鉴于国际新冠疫情的流行情况，和一段时间以来仍有很多人到热带国家度假，经过几次预警通知后，终于在1月29日宣布了新的措施，包括劝告国民尽量不要出国旅行，所有机场入境者要在酒店隔离并支付2000加元的费用。这引起民间的强烈反响，就像捅了马蜂窝。连加拿大广播公司新闻部也收到大量的电子邮件，有询问相关的问题的，也有表达指出或反对意见的。

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就此，新闻部一位平时主要报道商业动态和消费者主题的记者索菲亚·哈里斯（Sophia Harris）将问题做了归纳，并咨询了政府相关部门，专门撰文作出解答。

文章开头先声明说，到目前为止，政府只公布了有关新规定的主要内容，但承诺会在未来几天内提供更详细的信息。有些新规已经生效，还有一些规则正在考虑之中。

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关于航空旅客的相关规定

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联邦政府的新措施已经生效的是：从1月31日起，加拿大的主要航空公司取消飞往墨西哥和加勒比海的所有航班，直到4月30日。

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但仍有几家美国航空公司保留了飞往这些目的地的航线，但需要在美国境内停留或转机至少一次。

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加拿大飞往美国的航班仍然可以继续运营。加拿大交通部对CBC解释说，这是因为在疫情期间，一些必须行业的运作和工作人员需要两边跑。

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乘机前来加拿大的旅客必须在登机之前提供新冠检测阴性的证明，且只能在加拿大的四个机场入关：即蒙特利尔、多伦多、卡尔加里和温哥华的机场。

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绝大多数入境飞机乘客在入境时需要接受新冠病毒测试，并到指定的酒店内等待结果，等待时间最多三天。如果测试结果为阴性，乘客被允许回家隔离，并继续接受检测，直到14天后隔离结束。而测试结果呈阳性的人将被要求留在政府指定的隔离酒店。

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关于隔离费用

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人们提出质疑最多的是隔离期间的费用问题。渥太华建议的收费额为2,000加元。许多人质疑在一家酒店住三天为何要交那么多钱。公共安全部长比尔·布莱尔（Bill Blair）在1月29日解释说，这不仅是住宿和膳食花费，还包括一系列与疫情相关的费用，如测试、交通、酒店安全以及为酒店员工提供防护等。他说：“旅行者不能规避这些开支。政府想让他们知道，如果他们非要选择出去旅行，那就应该承担为加拿大人安全采取措施的全部费用和责任”。

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旅客隔离规定是否可以有例外

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政府在宣布隔离规定时只是说，要求入境旅客到酒店隔离可能会有极少的“例外情况”，但并没有说什么样的情况可以归于“例外”。总理特鲁多在新闻发布会上提到，遇到极端情况可能会有回旋余地。他说：“特殊情况包括需要同情和人道关怀的个案，会单独研究处理”。

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有一些在美国佛罗里达州避寒的加拿大人问，他们已经接种过新冠肺炎疫苗，是否可以被豁免到酒店隔离检疫。对此加拿大政府说不行。联邦政府首席公共卫生官谭咏诗博士上周五表示，这是因为目前尚不清楚接种疫苗的人是否仍然可以在不出现症状时仍然携带病毒，传染他人。她回答加拿大广播公司新闻说：“接种过疫苗的人本身会更安全，但是否能停止传播病毒，目前还没有科学的结论”。

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入境旅客酒店隔离规定何时生效？

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具体的开始日期还未确定。此前，交通部长奥马尔·阿尔哈布拉（Omar Alghabra）曾说，计划从2月4日开始实施。但2月2日，总理特鲁多又说可能还需要更长准备时间。他说：“希望能在一个月内开始。政府正在努力协调相关各部门的工作，最晚在三月春假之前能够开始生效”。

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如果拒绝遵守隔离规定会怎样？

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政府在宣布新的旅行措施时已经明确，对违反检疫和隔离规定的人，会给予非常严厉的处罚，包括六个月的监禁和 / 或最高75万加元的罚款。

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陆路入境者需要隔离吗？

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由于加拿大此前已经宣布在陆地边境实行限制措施，只允许那些有必要理由的车辆过境，因此，目前通过陆路进入加拿大的大多数人都是必须行业的人员，对他们不会强制隔离。

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对那些在美国南部避寒的“雪鸟族”，很多人回加拿大时会开车入境，目前还未要求他们做病毒检测和到酒店隔离。但政府表示，即将对陆路边境实行更严格的规定，例如对非必要旅行者开始实行病毒检测。

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特鲁多在上周五说：“政府也在寻找加强陆地边界的防疫措施，很快将有更多消息宣布”。

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CBC周日在网站上刊登这篇解释文章后，不到一天时间已有近4千多人跟帖，有对政府措施发表见解的，也有提出更多问题的。

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支持者说，这是控制疫情的必要措施，早该这样做；特鲁多太懦弱不敢制定紧急措施法；应该取消3月份的春假；还有的说应该让出国旅行回来隔离的人交8千元费用； 等等。

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反对的则说，加拿大的人权宪章没用了吗；出国回来的人犯罪了吗？为什么要受到惩罚；甚至有的建议被强迫隔离的人可以联合起来控告政府。

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而提出的新问题则有，如果两口子住隔离酒店要交双份钱吗？糖尿病患者被隔离期间能得到需要的治疗吗？等等

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