加拿大人驱车三千多里帮美国家庭团聚得好报

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加拿大不列颠哥伦比亚省圣约翰堡Fort St. John地区居民Gary Bath乐于助人、不图回报的行为得到了好报，他被奖励了一辆新汽车。

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2020年11月，加拿大不列颠哥伦比亚省北部已经进入了初冬天气，美国人Lynn Marchessault和她的家人在驱车从美国南部乔治亚州北上加拿大前往阿拉斯加的路上遇到了冰天雪地的驾驶环境，她不敢继续开下去，于是上网求助、想找到好心人帮助她和家人开车完成剩下的路程抵达阿拉斯加与在那里的丈夫团聚。

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Gary Bath见到这个帖子后自愿提供帮助，开车1700公里把Lynn Marchessault和她的家人送到阿拉斯加。

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之后Gary Bath收到许多陌生人在网上的感谢和夸赞留言。美国知名的坚果甜食食品公司Planters知道了这件事后决定给Gary Bath和Lynn Marchessault每人一辆新汽车和终身免费享用Planters公司的产品零食花生的特权。

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Planters公司表示，公司管理层决定今年把原来准备投放在超级碗球赛期间的广告费5百万美元用来鼓励乐于助人的好人好事。

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RCI with Courtney Dickson · CBC News

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