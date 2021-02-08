A man and a woman wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus share a smartphone as they wait for a train at a subway station in Beijing, Monday, Feb. 8, 2021. China appears to have stamped out its latest coronavirus outbreaks centered on the northeast, reporting no new cases of local infection in its latest daily report. (AP Photo/Andy Wong)

北京地铁站，一男一女戴着口罩看着一部智能手机

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月8日（星期一）11:43

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2021年2月8日，星期一，北京地铁站，一男一女戴着口罩看着一部智能手机。中国似乎已经扑灭了最近以东北为中心的冠状病毒爆发，在其最新的每日报告中没有报告新的局部感染病例。(AP Photo/Andy Wong)

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