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2021年2月8日，星期一，北京地铁站，一男一女戴着口罩看着一部智能手机。中国似乎已经扑灭了最近以东北为中心的冠状病毒爆发，在其最新的每日报告中没有报告新的局部感染病例。(AP Photo/Andy Wong)

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