人类工业化噪音对海洋动物危害很大

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科学杂志2月5日期刊发表的一篇文章说，海水中各种人类工业化的噪音在严重影响海洋动物的交配、觅食、甚至是逃避掠食者的能力。

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这些工业化噪音包括轮船轰鸣噪音、海上钻井捶打噪音、地质勘测爆炸噪音等等。这些噪音对海洋动物生存所依赖的自身声纳系统的破坏是灾难性的。

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要知道，在有人类工业化活动之前，在海面下活动的海洋动物习惯听到的是冰山破裂的声音和雨滴落在海面上的声音。

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专家们指出，大部分工业化噪音其实是不难降低的。比如研制低噪音轮船螺旋桨、改善船体设计、使用不会引起气泡和减少水震动的钻井技术等等。

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普及绿色能源技术也能够极大减少对海上采油钻井的需要。

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国际海洋科学家们呼吁设立国际监管框架机构，专门负责测量和管理海洋噪音。

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