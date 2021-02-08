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2021年2月8日，星期一，德国科隆，人们坐在接种新冠肺炎病疫苗的等候区。今天，德国人口最稠密的北莱茵-威斯特伐利亚省开始为老年人接种冠状病毒疫苗。(AP Photo/Martin Meissner)

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