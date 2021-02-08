渥太华男士因疫情失业在家，翻修25部旧电脑免费送给需要者

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新冠疫情以来，渥太华一位酒店经理因失去全职工作被困在家里，领取紧急救助金。但近一年来他并没闲着，到处搜集废旧的笔记本电脑，修好后免费送给那些需要的人。因而被称为“社区英雄”。

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马丁·李（Martin Lee）曾经是渥太华一家酒店的夜班经理。从去年3月开始酒店因为疫情关门，他不得不回家，并申请了联邦政府的紧急救助金（CERB）。

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马丁告诉记者：“说实话，我感觉只是坐在家里无所事事，很无聊。就想找点事干。结果就找到了几部废旧的手提电脑”。他在上中学时，曾对电脑非常感兴趣。高中时还曾到电脑商店实习，有过维修经验。后来上大学预科时，父亲也鼓励他选择了计算机工程专业。可惜的是在他入学第二年，因父亲去世中断了学业。

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马丁因疫情困在家中后，了解到学校因疫情期间改成线上上课，学校和学生都需要电脑，而有些小学生家并没有。他就重新拾起以前的兴趣和经验，翻新旧笔记本电脑，捐赠给有需要的家庭。

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马丁说：“我了解到还有比我境遇更糟的人，买不起电脑供孩子上网。我就觉得可以用自己的业余爱好，为社区提供帮助”。

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他每修好一台电脑就在社区的Facebook页面上发出通知，然后赠送给有需要的人。而那些家里有旧电脑的人知道他的善举后，也会把旧电脑送给他。马丁高兴地说，很多旧电脑其实是可以回收利用的，而不应扔进垃圾桶。

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一位收到免费电脑的母亲名叫珍妮弗·迈尔斯（Jennifer Myres），她有个10岁的儿子。她说当省政府宣布学校关闭，孩子要在家里联网上课时， 她很着急， 因为家里没有可供10岁儿子上课用的计算机。

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迈尔斯回忆说：“当我在Facebook上知道马丁有电脑赠送时，我感觉真的难以置信”。她说，等真拿到电脑后“我很激动，我的儿子也很激动，而且我儿子在学校的成绩一直很好。现在我衷心希望马丁的善举能得到应有的回报”。

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李先生翻新过的笔记本电脑除了送给家庭，还送给有需要的学校，甚至还包括一位跟着大人住在庇护所的年轻女孩。本来他送出电脑之后，很少与得到电脑的人互动，但有时也会听到一些反馈。比如避难所的那位女孩收到电脑后就告诉他非常喜欢。李先生说，他做此事并没想得到赞赏，但听到人们喜欢时还是很开心的。

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马丁·李不久前找到了一份新工作，但他仍继续在业余时间翻新旧电脑。到目前为止总共修复并捐赠了25台笔记本电脑。他知道这远远不够，因此希望有更多具有计算机技能的人也能这样做。李先生说：“渥太华那么大， 肯定还有更多的计算机人才。如果他们也能在自己的社区里做点什么，那就更棒了”。

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