魁北克公司设计和生产的N95口罩获得加拿大卫生部批准

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加拿大卫生部批准了魁北克省Artofix公司设计和生产的N95口罩。该公司的设计师说，他们特意在口罩里设计了一个适应各种脸部特征的夹层，因此比一般的同类口罩舒适，适合长时间佩戴。

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目前该公司的产能是每周10万个，但计划把一家位于伯斯维尔市的旗下工厂专门用来生产口罩，以便把产量提高到每星期40万个。目前该公司正在与各级公共卫生部门接洽，希望为养老院和医疗机构提供口罩。

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魁北克省的养老院几个月来一直在要求保证N95口罩的供应。如果Artofix得到为养老院工作人员提供口罩的合同，将在今后几个星期内大量招聘工人。

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（Radio-Canada，Félix Morrissette-Beaulieu, Fanny Samson）

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