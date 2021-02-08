13位加拿大议员呼吁不要在北京举行冬奥会

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加拿大联邦议会众议院13名议员联名致信国际奥林匹克委员会，要求选择另外一个国家做为2022年冬季奥林匹克运动会的主办国，而不要在北京举行冬奥会。

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这个有加拿大联邦议会所有5个政党的议员联署的公开信说，如果按计划在北京举行奥运会这样的世界体育盛会，就等于是在参与近年来中国共产党政府在国内践踏人权的暴行；虽然有人会说体育和政治应该分开，但在发生种族灭绝暴行的情况下，这已经不是政治、而是人权和反人类罪的问题。

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2020年10月份，加拿大联邦众议院的国际人权委员会发表报告说，中国当局对国内维吾尔穆斯林少数民族采取的关入集中营、强迫劳改、强迫绝育等暴行，已经符合了种族灭绝的定义。

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2月3日，包括180个人权组织的国际人权联盟呼吁国际社会抵制明年2月份在北京举行的冬季奥林匹克运动会。

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中国外交部否认了国际人权组织和一些西方国家对中国政府践踏人权问题的指控。

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RCI with Raisa Patel · CBC News

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