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2021年2月9日，星期二，世卫组织代表团结束在中国武汉举行的世卫组织-中国联合研究新闻发布会后，世界卫生组织代表团的彼得·本·恩巴雷克(右)与中国代表团团长梁万年握手。(AP Photo/Ng Han Guan)

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