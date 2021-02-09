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2021年2月8日，星期一，加拿大哈利法克斯海滨，工人们正在清理加里森酿酒公司附近的积雪。大雪和大风迫使学校关闭，并扰乱了大西洋地区的交通。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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