Workers clear snow near the Garrison Brewing Company along the waterfront in Halifax on Monday, Feb. 8, 2021. Snow and high winds forced school closures and disrupted transportation across the Atlantic region. THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

加拿大哈利法克斯海滨，工人们正在清理加里森酿酒公司附近的积雪

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月9日（星期二）10:14

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2021年2月8日，星期一，加拿大哈利法克斯海滨，工人们正在清理加里森酿酒公司附近的积雪。大雪和大风迫使学校关闭，并扰乱了大西洋地区的交通。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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