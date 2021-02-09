加拿大禁游轮旅游让阿拉斯加小镇欲哭无泪

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加拿大联邦政府2月4日做出的在2022年前禁止大型豪华游轮的决定对美国阿拉斯加州小城市Skagway来说是非常大的打击。

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阿拉斯加州的Skagway城市虽小、只有1千名居民，却是大型游轮前往阿拉斯加海域冰山游的必停一站，每年5月到9月份旅游季节游轮乘客给Skagway带来的收入成了这个美国小城市的经济支柱。

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加拿大联邦政府2021年在本国海港禁止载客百人以上游轮的决定等于是让绝大部分游轮无法停靠美国阿拉斯加州的Skagway港。因为根据美国法律，在外国注册的游轮不得连续在两个美国城市停靠，这意味着前往美国阿拉斯加的大型游轮或者需要从加拿大城市始发、或者中间必须停靠加拿大的港口。

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Skagway市长Andrew Cremata对加拿大禁止大型游轮停靠的决定给他的城市带来的巨大打击非常遗憾，这让原来以为会18个月没有收入的当地旅游业会在30个月内没有收入。唯一的积极一面是，今年夏天Skagway会形成群体免疫力，2022年的旅游季节来临时游客们可以放心前来这里。

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