加拿大 2 月 15 日起将要求从陆地入境者提供新冠检测证明

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周二（ 2 月 9日）宣布，加拿大即将要求通过陆路边境进入加拿大的非必要旅行者提供 COVID-19 检测阴性的报告。

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特鲁多今天在自己住处 Rideau Cottage 外举行的例行新闻发布会上说：

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从 2 月 15 日起，当您通过陆路边境返回加拿大时，需要提供 72 小时内的 PCR 测试结果，和乘飞机的人一样。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多还说，根据法律，边境站的官员不能拒绝让加拿大人入境，但那些到了边境却不能出具测试证明的人可面临高达 3000 加元的罚款。

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特鲁多说：

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从下周一开始，抵达加拿大陆地边界的非必要旅行者……比如回国的 “雪鸟” 群体，需要提供 72小时内 PCR 测试阴性的结果证明。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乘飞机到达者自付旅馆隔离费用

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加拿大政府在不断收紧边境处的检疫措施。

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1 月底，联邦政府宣布，除了已要求乘客在登机前需提供病毒测试阴性的结果外，还即将在机场对返回加拿大的人进行强制性 PCR （Polymerase Chain Reaction） 测试。

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之后，这些人必须住进联邦政府认可的的酒店，等候结果大约 3 天，期间住酒店的费用自理。

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检测结果阴性的人可以回家，在家里完成 14 天的隔离。

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但这一新措施到底何时实施尚不清楚。

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已接种疫苗者不能豁免

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生说，已经接种了疫苗的加拿大人也在新措施的覆盖范围内，不会被免除在外。

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她说：

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我们拥有的疫苗对于个人保护非常有效，这也是我们所期待的，但您并不知道您是否受到了完全保护。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 目前还没有科学证据……我们不知道疫苗是否会减少病毒的传播。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情爆发以来 870万人次入境加拿大

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加拿大广播公司报道说，实际上，大多数进入加拿大的人都可以免检，因为他们是必要行业的人员。

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加拿大边境服务局 CBSA 表示，在 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 1 月 24 日之间，进入加拿大的人次达到将近 870 万人次，其中 74 ％免于 14 天的隔离检疫措施。

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而在通过陆地边界入境加拿大的人中，不需隔离的数字更高：在此期间，陆地过境者中有 92％的人豁免于隔离检疫措施。

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边境服务局说，其中大约有 430万人（几乎是总数的一半）是货车司机。

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（CBC）

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