新斯科舍省象征性赔偿一笔75年前的罚款

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新斯科舍省政府上周举行了一个线上仪式，把一张1000加元的支票交给已故黑人活动人士维奥拉.戴斯蒙德（Viola Desmond）的妹妹罗伯逊（Wanda Robson）女士。戴斯蒙德在75年前被处以26加元的罚款，相当于今天的368加元。但是当省政府得知罗伯逊要把赔偿金额捐给自己的母校卡尔顿大学时，决定把它增加到一千加元。

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1946年11月8日在新斯科舍省新格拉斯哥市的一家电影院，戴斯蒙德因坐在白人专用的正厅并拒绝离开，被警察强行拖走，次日被法庭以税务欺诈的罪名判处26加元罚款（因正厅电影票含税比楼厅高）。那是一个加拿大各省还在实行种族隔离政策的时代。2010年，新斯科舍省政府对此事作出正式道歉。2018年，戴斯蒙德成为第一个被印上加元纸币的加拿大女性。但她的家人没有得到经济上的赔偿。

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安大略省高中生德奥昌德（Varishini Deochand）不久前给新斯科舍省长写信，呼吁他把当年戴斯蒙德交的那笔罚款还给她的家人。她说，她坚信一个人不应该为自己没犯过的罪行付罚款。我们无法穿越回过去弥补当年的错误，但是可以用最诚恳的方式表示我们有多么在意。

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新斯科舍省政府听从了她的建议，并将把戴斯蒙德的罚款支票的复印件装框挂在省议会的墙上。

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（RCI with The Canadian Press，Keith Doucette, CBC News, Erin Pottie)

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