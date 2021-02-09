极寒气温让BC省一位女性从邻居家返回时丧生

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北极寒流带来的超低气温让加拿大不列颠哥伦比亚省北部Dawson Creek镇一位女性从隔壁邻居家返回自己家的短短路程中丧生。

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当地皇家骑警分局证实，警方在星期日上午10点50分收到求救电话，警方在该女性住家外面发现了她的尸体。

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警方说，这位女性星期六曾到邻居家串门并喝了酒，在星期日凌晨1点钟离开邻居家返回就在隔壁的自己家的时候未能完成这短短的距离。

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气象数据显示，Dawson Creek的气温在星期日凌晨下降到零下41摄氏度。

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专家们指出，暴露在极端寒冷的气温下短短几分钟就会危及人的生命。需要采取的安全措施包括穿好保暖的衣服、避免独自一人外出、外出时保持与亲友的联系，等等。

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