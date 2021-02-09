马斯克设立四年减排竞赛，头奖五千万美元

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美国企业家、特斯拉CEO马斯克（Elon Musk)拿出一亿美元，设立一项为期四年的减排竞赛。参赛团队需研发出一种技术，把二氧化碳气体从大气层和海洋中移除并在不影响环境的情况下永久储藏。这项竞赛将持续到2015年的世界地球日（4月22日）。头三名将分别获得5千万美元，2千万美元和1千万美元。该项竞赛由非营利组织XPrize基金会主持管理。

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马斯克上个月首次在推特上宣布这个决定，但当时没有透露进一步细节。XPrize将在今年的地球日公布完整的参赛指南。

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在竞赛进行到一年半时，排名前十五的团队将分别获得1百万美元的资金，另外还有二十五个学生团队将分别获得20万美元的奖学金。

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马斯克今年一月刚刚以两千亿美元资产排名世界首富。除特斯拉公司外，他也是神经科技公司Neuralink的共同创办人和太空探索技术公司SpaceX的创办人、CEO及总设计师。前者研究人脑芯片和脑机接口技术，后者研发制造运载火箭。马斯克的梦想之一是降低太空旅行成本，让人类有一天可以殖民火星。

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（RCI with AP)

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