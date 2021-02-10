冰岛推出“免疫护照”，提供疫情后旅行新模式

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冰岛在全球率先推出了 “COVID-19 免疫护照”，1 月 25 日，冰岛开始颁发 COVID-19 疫苗接种证书。

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冰岛卫生部表示，已经接种了两剂疫苗的 4800 名冰岛人都有资格获得这一数字免疫证书，这样做的目的是为了让接种了新冠疫苗的人减少在国际旅行时的障碍。

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冰岛预计到今年中旬能够完成对大多数成年人的疫苗接种，比其邻国要提前好几个月。

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但是，这一旅行用文件尚未得到国际社会的认可。

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其他国家在讨论

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有报道说，除冰岛外，瑞典和丹麦也已经在研究类似的数字免疫证书。

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意大利、西班牙和希腊等旅游业发达的国家都在密切关注 “免疫护照” 的进展，但欧盟领导人尚未在这个问题上达成共识。

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部分原因是卫生当局强调，现在仍没有证据表明新冠疫苗足以阻止病毒的传播。

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加拿大说为时过早

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在加拿大，疫苗接种正在加速进行，三个北部地区 – 努纳武特地区、育空地区和西北地区的居民们将能在今年中旬完成普遍接种。

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然而，民意测验显示，加拿大人广泛支持严格的旅行限制措施，不管你接种还是没接种，所有进行了国际旅行的人，进入加拿大后必须遵守检测和隔离等强制性规定。

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加拿大认为，”免疫证书“ 还需要更多的时间来验证，现在谈接种了疫苗就能安全旅行还为时过早。

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（CBC）

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