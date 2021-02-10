加拿大将在未来八年投资149亿加元建设公交系统

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加拿大总理特鲁多星期三（2月10日）宣布，加拿大政府将在今后八年中为全国公交系统拨款149亿加元，用于建立基金，兴建新项目和延长现有公交线路。

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今天宣布的政府投资将有90亿加元用于建立一个城市共享交通专用基金。自2026年起，政府将连续三年每年为该基金拨款30亿加元。特鲁多表示，这是为了让市政当局在规划共享交通项目时有稳定而可预见的资金来源。联邦基建部说，设立这项基金的决定是在咨询了省市两级政府和相关机构后作出的。

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共享交通项目除了涉及地铁、公共汽车和电车的项目外，还包括修建自行车道、鼓励使用电动车等项目。基建部说，这笔投资也将有助于实现创造百万就业机会和减少碳排放的目标。

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加拿大市政联合会对今天宣布的联邦拨款计划表示欢迎，同时指出疫情以来城市公交系统收入骤降，不得不推迟或取消原定建设项目。

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2029年以前，加拿大将至少举行两次联邦大选。

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（Radio-Canada，CBC News）

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