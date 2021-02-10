加拿大承认辉瑞疫苗每瓶含6剂而非5剂药量

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在经过调查验证后，加拿大卫生部同意了辉瑞公司的说法，这就是每瓶COVID-19病毒疫苗含有6剂疫苗、而不是5剂；但需要使用“低死角注射器”以确保把瓶子里的疫苗液体全部吸出来。

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这虽然意味着加拿大已得到、但还没有使用的辉瑞新冠疫苗等于增加了20%，但这也意味着辉瑞公司可以少发送疫苗瓶数而仍然达到其合同规定要送交的疫苗针剂数量。

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虽然加拿大魁北克省和萨斯喀彻温省的医护人员已经在使用每瓶辉瑞新冠疫苗供6个人注射的方法，但加拿大卫生部的官方说法一直是一瓶辉瑞疫苗只供5个人使用，因为留有一些余量才能保证每针疫苗都又足够的剂量以确保其效力。

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加拿大联邦政府公共服务和采购部已经订购了6400万支低死角注射器，其中一百万支本星期到货。

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在加拿大之前，美国和欧盟国家已经能认可了每瓶辉瑞COVID-19病毒疫苗可供6人使用的注射方法。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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