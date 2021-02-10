加拿大黑人月：读书俱乐部 Black Girls Gather

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Black Girls Gather，是蒙特利尔市西岛的一个读书俱乐部，创办人是两位年轻女性 – Mariame Touré 和 Fabiola Ngamaleu Teumeni 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Fabiola Ngamaleu Teumeni 目前在CEGEP 学习心理学，而 Mariame Touré 则是蒙特利尔大学 （Université de Montréal） 法学院的学生，她们说，她们很小就有创立一个黑人女孩聚会场所的想法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Fabiola Ngamaleu Teumeni 说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我通常是在家里看书，或者独自一人在图书馆读书，有时候，真的感到很寂寞。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年，这两个朋友与西岛黑人社区协会 （ West Island Black Community Association）合作，创建了读书俱乐部 – Black Girls Gather。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以黑人女性为中心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个读书俱乐部分为两组，每组大约 10 个女孩，一组年龄在 12 到 14 岁，另一组年龄在15 到 18 岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每个月，大家都会选读一本 “以我们为中心” 的书，并进行讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Fabiola Ngamaleu Teumeni 说，我们经常看到为黑人男孩建立的类似空间，但黑人妇女和黑人女孩却常常被忽略了，引不起注意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

读书俱乐部为女孩子们提供了一个安全的空间，一个讨论的场所，让她们提出原本不愿讨论的一些题目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两位创始人说，当会员们聚在一起时，讨论的内容远远超出了书籍，大家会分享各自的生活体验，在学校、在社会中遇到的各种情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mariame Touré 和 Fabiola Ngamaleu Teumeni 表示，读书俱乐部为的是给女孩们一个地方，让她们建立自尊心，更多地爱自己，为黑人文化感到自豪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada