辉瑞疫苗似乎能有效降低新冠病毒传染

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在世界几大制药公司推出COVID-19病毒疫苗后，人们一直想知道这些新冠疫苗除了能让接种疫苗的人不被传染之外，是否还能够减少新冠病毒的传播。

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最新出炉的以色列专家的研究显示，至少一种疫苗，这就是辉瑞公司的COVID-19病毒疫苗可能具有减少病毒载量的能力，换句话说是接种新冠病毒疫苗的人身上携带的病毒传染别人的能力较低。

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不过，这一以色列专家的研究还没有经过同行审阅。

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加拿大马尼托巴大学微生物医学助理教授Jason Kindrachuk指出，医疗卫生专家们一直等待这样的研究结果，虽然目前的研究结果还只是初步的，但仍然让人感到鼓舞。

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辉瑞公司的COVID-19病毒疫苗是加拿大目前使用的主要新冠病毒疫苗，该疫苗的供应目前处于短缺状态。

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RCI with Lauren Pelley · CBC News

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