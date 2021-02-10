魁北克省就警方错误拘捕黑人男子举行调查

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加拿大魁北克省政府宣布，将就蒙特利尔市警察错误拘捕Mamadi III Fara Camara的事件进行为期5个月的调查。

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今年31岁的黑人男子Mamadi III Fara Camara是位正在攻读博士学位的学生，他在1月28日被蒙特利尔警察拘捕后在监狱里被关押了6个晚上，在上个星期才被无罪释放。

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警方原来怀疑Mamadi III Fara Camara涉嫌在蒙特利尔北部街区警察进行交通检查时袭击警察、并抢夺警察的武器。

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Mamadi III Fara Camara被捕后一直否认自己有罪。蒙特利尔警方在释放他时虽然向他道了歉，但否认逮捕Mamadi III Fara Camara是因为他的肤色。

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魁北克省长François Legault表示，他期望这一由魁北克高等法院法官Louis Dionne牵头的调查能够搞清楚Mamadi III Fara Camara被警方错误拘捕是不是出于种族歧视的原因。

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Mamadi III Fara Camara正在与律师讨论对蒙特利尔警队和蒙特利尔市政府提起法律诉讼的问题。

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RCI with Benjamin Shingler · CBC News

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