加拿大政府买的大量快速新冠诊断仪没被使用

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加拿大广播公司报道说，虽然加拿大各省政府要求联邦政府尽快批准并把获批使用的COVID-19病毒便携式快速诊断仪送交给各省，但到目前为止，几百万个已被送交各省的新冠快速诊断仪还没有被开封使用。

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加拿大广播公司英语电视网Power & Politics时政节目要求加拿大十个省政府提供他们从联邦政府收到多少便携式快速新冠诊断仪和有多少已被投入使用的数字。除了萨斯喀彻温省之外，其余各省都提供了这些数据。

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加拿大最小省份爱德华王子岛省的便携式新冠病毒快速诊断仪的使用率最高，收到的COVID-19病毒快速诊断仪中由25%被投入使用。居第二位的是加拿大最大省份安大略省，18.47%的新冠病毒快速诊断仪被投入使用。居第三位的不列颠哥伦比亚省使用新冠病毒快速诊断仪的比例是17.69%。

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加拿大第二大省份魁北克省收到的COVID-19病毒便携式快速诊断仪只有0.92%被投入使用。而一直要求联邦政府尽快批准和送交便携式新冠病毒快速诊断仪的阿尔伯塔省对收到的快速诊断仪仅使用了0.89%。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos · CBC News

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