我们是否在重蹈英国和南非的覆辙？变种新冠病毒已在加拿大八省出现

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在加拿大的十个省份中，目前已有八个出现了新冠病毒的英国、南非和巴西突变株。安大略省有三个养老院发生了变种病毒造成的群聚性感染。尤其让公卫专家们感到担心的是，在感染变种病毒的患者当中，有些人最近并没有出过国，也没有和从国外回来的人接触过。这意味着变种病毒的扩散可能比医生了解到的更广。BC省西蒙弗雷泽大学研究人员的一项模拟预测显示，每检测出一例变种病毒感染，就有50到80例没有被发现的。

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目前加拿大联邦政府和各省政府的公共卫生部门还没有针对变种病毒修改防疫措施。但是一些专家警告说，如果不及时采取行动，变种病毒可能会给加拿大带来比第二波疫情更严重的第三波疫情。麦吉尔大学医学院的克莱恩博士(Marine Klein)在接受Radio-Canada记者采访时警告说，变种病毒感染病例出现爆炸性增长只是一个时间问题。

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她认为，英国、南非和巴西在发现变种病毒后行动迟缓，而加拿大正在犯同样的错误。错误之一是封禁不彻底而解封又太快。目前安大略省和魁北克省每天的新增病例各有一千上下，但两个省都在逐渐解封。英国变种病毒的感染率比过去高40%。这种情况下过早解封，很可能会为它们的传播推波助澜。

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安大略省公卫部门的模拟预测显示，四至六周后，英国变种将成为在该省传播的主要新冠病毒。

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目前新冠病毒在全世界已经出现许多变种，其中传染性增强的变种主要是最早在英国出现的B117，在南非出现的B1351 和在巴西出现的P1。

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是否应该与他人保持更远距离？

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按照加拿大公共卫生部门的防疫指南，与新冠病毒携带者的距离在两米以内，接触时间在15分钟以上，即为可能感染的近距离接触。但这只是根据病原体空气传播的“标准”方式作出的规定。安大略省流行病学家卡斯泰拉尼（Lucas Castellani）在接受CBC采访时说，飞沫或病原体微粒在空中停留多长时间、移动多长的距离受到很多因素的影响，例如室内通风条件和对方呼吸的强度。

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也就是说，无论病毒变异与否，“15分钟以内，两米以外”的接触也只是相对安全。另外，目前也并没有证据显示变种病毒更高的传染性是因为它们能在空气中停留更长时间或移动更长距离。在这种情况下，公共卫生署是否修改防疫指南意义不大，更有效的措施是加强病毒检测和感染链追踪。公众应尽可能做好防护，避免社交，不要存侥幸之心。

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戴质量更好的口罩

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有效的防护措施之一是戴质量更好的口罩。美国疾病防控中心本周说，试验证明戴两个口罩可使防护效果加倍。一个外科口罩或布口罩可以挡住40%的飞沫，如果再加一个布口罩，就可以挡住80%。

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如果你不喜欢戴两个口罩，至少也应该遵照加拿大公共卫生署的建议戴有加层（即共有至少三层）的非医用口罩。

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(Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski, CP, CBC News, Adam Miller)

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