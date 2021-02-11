春节之夜多伦多气温将暴跌，市政呼吁协助无家可归者

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大多伦多星期四（2月11日）发布了极端寒冷天气警报，预计未来 24 小时气温将急剧下降。

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天气预报说，大多伦多的气温将骤降至 -15摄氏度，加上风寒因素，周四到周五夜里的温度将为 – 20摄氏度。

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多伦多的紧急事件管理办公室和卫生官员表示，在严寒警报下城市将开放取暖中心 (The Warming Centres)，市政的一些工作小组将在街头上寻找无家可归者等弱势群体。

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取暖中心需要遵循 COVID-19 卫生措施，即人们应保持距离，戴上口罩。

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大多伦多的取暖中心位于：

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129 Peter St.

5800 Yonge St.

Exhibition Place, Better Living Centre,195 Princes’ Blvd.

Scarborough Civic Centre, 150 Borough Dr.

多伦多市说，人们若看到无家可归、待在外面的人，请打电话 311，以便市政工作人员能为他们及时提供协助。

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(CBC)

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