疫情所迫：安大略省宣布将春假推迟至四月

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安大略省教育部长莱切（Stephen Lecce）星期四（2月11日）宣布，该省公立学校原本应在3月15日开始的一周春假将推迟一个月，改在4月12-16日这一周。尽管私立学校不受教育部规定限制，但是莱切表示希望它们跟进。安省公立中小学有大约两百万学生。

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学生和他们的父母通常会利用这一个星期的假期出门旅行。推迟春假的主要目的正是为了让他们呆在家里。莱切说，这个决定是根据公共卫生部门的建议作出的。他知道许多师生和家长急切盼望利用春假放松一下。但是现在的疫情不容松懈。省政府不希望再次出现圣诞假期后那样的疫情高峰。尤其是现在感染变种病毒的病例增加，不是旅行的时候。“请尽可能呆在家里。”

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安大略省四大教师工会反对推迟春假，认为省政府作出这个决定是无视教职员工心理健康的表现。

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另一个疫情大省魁北克决定按原定日期在3月1日至5日放春假，但是将派出警察在路上巡逻并设卡，阻止红色预警区的学生和家长去其他地区旅游。

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安大略省和魁北克省星期四各新增945和1121个确诊病例。加拿大全国共新增2377个。

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（Radio-Canada，CBC News）

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