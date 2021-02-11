联邦政府雇员在家上班但办公大楼仍灯火通明

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在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大联邦政府让尽可能多的政府雇员在家上班以减少染疫的风险。

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虽然上班的人大大减少了，但不少加拿大联邦政府大楼依然是彻夜灯火通明。

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2020年联邦政府大楼电费开支的初步数据显示，过去一年的电费开支与非疫情年份的开支相比基本相同。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党财务问题发言人Luc Berthold认为，自由党政府需要解释为什么政府雇员在家上班、而联邦政府办公大楼却彻夜灯火通明。

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另一反对党新民主党环境事务发言人Laurel Collins质疑说，为什么自由党政府连常识性的节省能源措施都做不到，没有人上班的大楼就不该亮灯。

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加拿大广播公司记者拿着首都渥太华和一河之隔的加蒂诺两地联邦政府灯火辉煌的办公大楼的照片询问了联邦政府公共服务和采购事务部，得到的回答是在疫情下不少联邦政府雇员在家里上班的情况下，那些非必要的灯光照明被关掉，但这些联邦政府大楼需要继续维持必须的灯光照明以利于安保工作和清洁工作。

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加拿大公共服务和采购事务部还指出，该部已在去年12月推出对加蒂诺地区的联邦政府几个办公大楼进行能源系统改造的计划，其中包括照明系统的自动化。

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RCI with Chris Rands · CBC News

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