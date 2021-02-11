魁北克省幼儿园老师将使用透明口罩，以便说话时让孩子们看到口型

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省政府决定向幼儿园教师提供“透明口罩”。主管幼教的家庭部长拉孔博（Mathieu Lacombe）星期四（2月11日）表示，每个老师每天将使用至少两个一次性透明口罩。他已经向省政府采购部门订货。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，这种口罩只是在中间遮住口部的那一部分是透明的，目的是让孩子们在听老师说话的同时能够看到其口型。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉孔博本人也有年幼的孩子。因此当幼儿园老师反映看不到说话口型会影响孩子们学习语言时，他非常理解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每位老师一天两个的定量意味着魁北克省未来将每星期需要数万透明口罩。拉孔博表示政府即将开始为此招标，但是没有透露这个计划将需要多少资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada，Alain Rchefort）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada