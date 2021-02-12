传染病学专家王培忠教授谈：新冠病毒变异和加拿大接种行动缓慢

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最近，加拿大的疫苗接种行动由于欧洲方面供应下降而放缓，而在英国、南非、以及巴西出现了新冠病毒变异品种，而且有传染率以及致死率都增强的现象，引起民众的担忧。

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加拿大纪念大学传染病学王培忠教授就这两个问题接受加广的采访。

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问：加拿大新冠疫苗接种出现滞后，供应跟不上，您怎么看这个问题？

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王培忠教授：这反映出加拿大目前的状况，就是尽管经济能力很强，研究能力也是有的，但在过去十几年来的政策 —— 并不是一届政府的问题，导致以前疫苗生产设备都不存在了。

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现在，总理特鲁多宣布要恢复加拿大自己的生产能力。但现实是，我们完全依赖其他国家生产的疫苗。加拿大其实很早就已经订购了，但是，其他国家要先满足自己国家的需求，比如美国。再加上，欧洲的疫苗厂家为了提高生产能力而进行设备方面的更新，所以，对加拿大的疫苗供应就被砍掉了一大半。

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总体来说，对加拿大疫苗以后的供应应该影响不大，但是对当下的影响还是很大的。

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问：经过这次的大流行病之后，加拿大在传染病防护方面，比如PPE或是疫苗生产，是否也应该出台一些新政策？

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王教授：目前加拿大政府说，自主的疫苗生产可以在年底开始，但是，我的估计是不大可能的。我最乐观的估计能在明年年初，利用疫苗科技公司的技术，在加拿大自己生产，就已经很不错了。

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不过，有自己的生产厂家是给我们的未来做好准备。如果以后出现这类状况，我们会比现在有准备。这个投资是非常值得的，目前的计划是在加拿大全国三个地方在建厂。

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问： 还有一个大家关心的问题。目前，新冠病毒出现变异，比如英国的，南非的，而制造的疫苗是否对这些变异病毒依然有效果，也是大家担心的。您觉得应该怎么看待这个问题？

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王教授：这个问题其实是在意料之中的，大家知道，新冠病毒是单链的RNA病毒，这意味着它会不稳定，会产生突变，在进入人体细胞的复制过程中，也会出现变异的可能。

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目前来看，已经出现了两千多个不同的变种，但是一般的变种都没有太大的关系，比如对传染力没有影响，对疫苗预防也没有影响。但这次在英国、南非、和巴西发现的变异，明显影响到了传染力，就是传染力增强了；而在疫苗的预防感染效果上，根据英国一个小样本的体外实验，疫苗依然有效果，但效果降低。而在南非的初步报告显示，变异对疫苗效果的影响比较大，所以，就停下来了。

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所以，变异已经在发生，将来还会发生。这也再次凸显疫苗的重要性，等变种了再接种疫苗就晚了。同时，如果人群继续感染，变种的几率就会越来越高。

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现在需要强调，必须尽早注射疫苗，预防感染。同时，大家也还是要继续保持警惕，之前的一些预防感染的措施不要放松，包括保持社交距离，勤洗手，以及戴口罩。

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问：前一阶段，有报道说，英国的新冠病毒变种的传染性和致死率都有增高。人们普遍会觉得，病毒出现变异的话，是应该越来越弱的，为什么新冠病毒的变异反而越来越强了？

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王教授：目前看，英国和南非初步的报告显示，新冠病毒变异确实在传染力和致死率上有一定的增强。

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一般的逻辑上来说，如果病毒为了自身的生存，是应该越变越弱的。但是，因为病毒突变是随机的，什么组合都有，比如有些是致死率增强，但传染率减弱了，有些可能是致死率减弱但传染率增强了，而我们看到英国和南非的变种，很可能是这两方面都有所增强。但并不意味着病毒的长期发展趋势一直会这样，可能不久我们会看到一类传染率增强但致死率减弱的，因为这一类是最容易在人群中传播下去的，这是自然选择的一个过程。

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我们现在看到，在两千个变种当中，这三种属于对我们的影响比较大的，其他的对我们的影响不是很大，所以，这和我们之前对病毒的认知和理念没有太大的冲突。

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