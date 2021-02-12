加拿大从2月22日起要求乘飞机入境者接受病毒检测并自费隔离

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加拿大总理特鲁多星期五（2月12日）在新闻发布会上宣布，从2月22日起，乘飞机入境的旅客必须在机场接受新冠病毒检测，然后去指定酒店隔离并等候结果。病毒检测和酒店住宿的费用由个人自理，约为2000加元。旅客需在出发前自己向酒店预订房间，并在登机前出示72小时内的阴性病毒检测结果。

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两到三天后，病毒检测结果呈阴性的旅客可以回家继续隔离，在十四天隔离期结束时需再次接受病毒检测。检测结果呈阳性的人需转到一个公共卫生中心继续隔离，但费用由政府负担。

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从下星期一（2月15日）开始，从陆路入境的旅客需要出示72小时内的阴性病毒检测结果。从2月22日起，他们将在边境检查站就地接受病毒检测。检测后的隔离措施和航空旅客相同。需要经常跨境的卡车司机和医护人员等从事必要服务的人员不受此规定限制。

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加拿大公共卫生署预计在国际航班降落的四个指定机场（多伦多，蒙特利尔，卡尔加里和温哥华）附近需要六千个酒店房间。

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（Radio-Canada，CBC News）

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