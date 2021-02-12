加拿大总理的言论被美国国会用来弹劾特朗普

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加拿大联邦政府总理特鲁多也被卷入了美国国会弹劾特朗普的争斗。

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加拿大总理特鲁多在1月6日美国国会大厦受到暴力冲击后曾发表公开批评特朗普的言论，特鲁多的这番话被美国国会众议院弹劾团队用来做为特朗普弹劾案的一个证据。

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美国众议院弹劾经理之一的民主党议员Joaquin Castro在参议院弹劾案庭审程序中说，1月6日发生的暴力袭击华盛顿国会大厦的行为可能会对世界民主带来毁灭性影响。

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Joaquin Castro引用加拿大总理特鲁多的话说，人们见证的是在美国现任总统和其它政客的鼓动下、暴徒们对民主的袭击。

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Joaquin Castro还指出，中国、俄国和伊朗政府高官用美国国会受到暴力袭击的事件来嘲笑美国民主制度的失败，宣称美国已丧失了在民主问题上对他国指手画脚的发言权。

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Joaquin Castro强调，美国参议院必须通过众议院提交的对特朗普的弹劾案，只有这样才能向国际社会显示，美国仍然是世界民众制度的旗手。

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虽然有少数共和党众议员投票支持众议院通过弹劾特朗普的提案，参议院中也有少数共和党参议员投票支持参议院开审针对特朗普的弹劾案，但美国国会第二次弹劾特朗普的政治争斗仍然带有强烈的党派色彩。

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多数政坛分析家不看好美国参议院批准特朗普弹劾案的前景，指出参议院需要67票的三分之二多数票才能批准众议院的弹劾案，但在共和党在参议院占有50个席位的情况下，这似乎是一个难以实现的目标。

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RCI with Alexander Panetta · CBC News

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