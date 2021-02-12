加拿大政府批准加航收购Transat的并购协议

加拿大联邦政府用了两年的时间终于批准了加拿大最大的民航公司加航收购另一家加拿大民航公司Transat A.T. Inc.的并购计划。
加拿大交通部长办公室发布的新闻通告说，COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥是联邦政府用了较长时间才批准加航购买Transat民航公司的并购计划的主要原因。联邦政府相信，加拿大航空公司并购Transat A.T. Inc.民航公司能够更好的保证加拿大民航业的稳定。
加拿大交通部长Omar Alghabra表示，联邦政府批准加航收购Transat A.T. Inc.公司的几个前提条件是，并购后加拿大航空公司确保国际竞争性、确保连接加拿大主要城市、保护加拿大民航领域的就业、和保留Transat公司在魁北克省的总部。
泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情让以经营欧美、加勒比海度假地区航线的Transat民航公司面临难以为继的财政困难状态。
加拿大航空公司的主要竞争对手西捷民航公司批评说，联邦政府批准加航并购Transat航空公司减少了加拿大民航乘客的选择、弱化了加拿大民航市场的竞争。
RCI with Peter Zimonjic, Ashley Burke · CBC Ne
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