加拿大选手获得速滑世锦赛男子500米冠军

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星期五（2月12日）在荷兰海伦芬，加拿大选手迪布勒伊（Laurent Dubreuil）以34.398秒的成绩获得国际滑联速度滑冰世界锦标赛男子500米金牌, 。这是自2008年以来第一次有加拿大选手获得该项比赛第一名。

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在上个月的速滑世界杯比赛中，这位来自魁北克省的28岁运动员已经获得四枚奖牌。在过去几个月中，他进行训练的卡尔加里训练中心因疫情关闭。他的日常训练受到了很大影响。他表示，尽管他的心理和体能都处于巅峰状态，但取得这样的成绩还是有些意想不到。

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同一天在海伦芬速滑世锦赛上，加拿大选手还分别获得了男子接力和女子接力的银牌。

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（Radio-Canada，Canada Sports）

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