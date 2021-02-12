“献出爱心日”：温尼伯小学生手工作品呼吁政府关注原住民事务

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加拿大温尼伯市的小学正在进行为期两周的原住民关爱社区的“献出爱心日”活动。

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今年，小学生们在课堂上会学习加拿大“佐丹的原则，Jordan’s Principle”。

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这一原则是专门为原住民社区儿童确立，以保障他们无论生活在哪里，都能够享有与加拿大其他地方儿童相同的政府服务。

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这个原则起源于2005年，五岁的原住民儿童佐丹.安德森死亡事件。原本他应该是回到家中的，但因为政府为谁来支付他复杂的医疗辅助设备费用而扯皮。最终，他死在了温尼伯一家医院。

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每年的二月份，原住民关注社区都会发起”献出关爱日“的活动。今年，他们还鼓励孩子们制作情人节卡片，以及写信给总理和各级政府官员，呼吁他们重视原住民各项议题。

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而学校老师则认为，从小教育孩子们有关原住民的历史和议题，对他们和社区未来有着巨大的影响。

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