辉瑞公司三月将增加向加拿大发货新冠疫苗

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负责加拿大COVID-19病毒疫苗分发配送工作的加拿大军队少将Dany Fortin表示，刚刚从辉瑞公司得到的消息是，3月份头两个星期中每个星期将有44万4千支针剂的辉瑞新冠疫苗被送交给加拿大。

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虽然这每星期至少44万支新冠疫苗针剂的交货数量远远高于二月份每星期只有7万支针剂辉瑞疫苗的交货量，但离自由党政府总理特鲁多承诺的到三月底获得6百万支COVID-19病毒疫苗针剂的保证还有不小的距离。

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到二月的第二个星期，加拿大收到的辉瑞和莫德纳COVID-19病毒疫苗加起来只有140万支。

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根据目前证实的辉瑞公司和莫德纳公司向加拿大提供新冠病毒疫苗的交货时间表，到3月15日加拿大得到的新冠疫苗的总数是3百33万4千支针剂，这意味着在随后的两个星期中加拿大需要拿到至少2百66万6千支新冠病毒疫苗针剂才能达到特鲁多承诺的6百万支疫苗的目标。

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