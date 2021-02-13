发现新冠变种菌株让纽芬兰省选改为邮寄投票

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星期六加拿大大西洋沿岸省份纽芬兰省选民本应该在投票站参加省选投票，但星期五晚上突然在省会城市圣约翰斯发现COVID-19病毒英国变种菌株B117的消息打破了原来的省选投票计划。

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纽芬兰省首席卫生官Janice Fitzgerald星期五晚上宣布，全省立即进入5级防疫状态，这是全省最高级别的防疫限制状态，意味着除了出售食品和药品的必要商业服务之外，所有的商店必须关闭。

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纽芬兰省选举委员会也随后宣布，全省40个选区的投票都从投票站投票改为邮寄方式投票。

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选民们需要在星期一晚上8点钟之前上网索要专用选票和信封。只有在3月1日结束前收到的邮寄选票才能被纳入计票程序。

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在1月15日纽芬兰省自由党政府宣布解散议会举行省选时，纽芬兰境内几乎没有COVID-19病毒疫情，每天的新增新冠确诊数字不是零就是1；但在过去一个星期里，纽芬兰省会地区的新冠确诊数字突然爆发式增长。

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