A man carries a young girl in his arms during the annual Women's Memorial March in Vancouver, B.C., Sunday, Feb. 14, 2021. The march is held to honour missing and murdered women and girls from the community with stops along the way to commemorate where women were last seen or found. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华举行的一年一度的妇女纪念游行中，一名男子抱着一名女孩

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月15日（星期一）11:26

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2021年2月14日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华举行的一年一度的妇女纪念游行中，一名男子抱着一名女孩。游行是为了纪念社区中失踪和被谋杀的妇女和女孩。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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