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2021年2月14日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华举行的一年一度的妇女纪念游行中，一名男子抱着一名女孩。游行是为了纪念社区中失踪和被谋杀的妇女和女孩。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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