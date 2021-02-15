加拿大圣劳伦斯河口今冬冰层覆盖面积空前小

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加拿大的圣劳伦斯河是北美大陆的主要入海河流。往年1月初圣劳伦斯河入海口已经有三分之一的海面是冰层覆盖，但今年到了2月份的第二个星期，圣劳伦斯河入海口的圣劳伦斯海湾还裸露着深蓝色的海水、只有1%的海面有浮冰覆盖。

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事实上，今年是有记录以来加拿大圣劳伦斯河入海口在2月初的冬季海面冰层覆盖面积最少的一年，比上一次海面冰层覆盖面积少得创纪录的2006年的海面冰层面积还少了5%。

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加拿大圣劳伦斯河入海口海面缺少冰层覆盖对海洋生物生活环境和海岸线被侵蚀都带来明显的负面影响。

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海面上覆盖的冰层能够降低海浪的高度和动能、进而减少冬季风暴时海浪对海岸线的侵蚀。而冬季海面的冰层覆盖能够降低浅层海水的温度、有利于扇贝等水产品的生长。

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RCI with Kevin Yarr · CBC News

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